Castellgalí declara tres dies de dol per la mort del regidor Miguel Largo

El ple extraordinari que va tenir lloc ahir a l'ajuntament de Castell-galí en memòria del regidor socialista Miguel Largo va evidenciar que la població està colpida per la seva mort sobtada. Els regidors van acordar per unanimitat decretar tres dies de dol al municipi. La sala de plens es va omplir per homenatjar-lo i els portaveus de tots els grups polítics, molt tocats per la pèrdua, van destacar el seu tarannà treballador i respectuós.

Hi va haver abraçades i llàgrimes de regidors de tots els colors polítics abans de començar el ple d'homenatge a Largo. Al principi i al final de l'acte es va guardar un minut de silenci, i a totes les banderes de la sala de plens hi havia un crespó negre en senyal de dol. També n'hi havia un altre al balcó del consistori. Al lloc on s'asseia Largo en la sala de plens s'hi va col·locar una foto seva.

A l'alcalde de la població, Cristòfol Gimeno, visiblement afectat, li costava pronunciar les paraules. «Tristesa, ràbia, incomprensió i impotència, i dolor, molt de dolor», va començar la seva intervenció. Gimeno va donar tot el seu suport, i el de tota la població, a la família del regidor, que tenia parella i dos fills. «Feia cinc anys que eres regidor amb dedicació i convicció. Vas venir a viure a Castellgalí fa molts anys i a tot arreu on anaves com a regidor deixaves el llistó molt alt, i les institucions ens ho feien saber», deia l'alcalde, mentre recordava que la promoció turística del municipi i la recollida selectiva és part del llegat que ha deixat Largo a Castellgalí en el seu pas per l'Ajuntament.

També hi va intervenir la portaveu d'ERC, Marta Fabregat, que, a més de donar el condol a la família, els amics i els regidors socialistes, s'afegia a les paraules de l'homenatge tot recordant la seva dedicació al poble. Per part del PDeCAT, Montse Torrens va afegir que era «una persona molt treballadora i seriosa, i sobretot respectuosa». També va donar el condol i va afirmar que estan passant «per un moment molt trist».

Largo va morir divendres al restaurant del seu sogre, el Racó del Manel, a Sant Vicenç de Castellet, on treballava. Va tenir un problema cardíac durant el servei i quan hi van arribar els especialistes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no van poder fer-hi res per reanimar-lo. Tenia 44 anys i era regidor de governació, medi ambient i turisme. Era el número 5 del PSC a les eleccions municipals d'aquest mes de maig i tenia possibilitats de sortir perquè actualment el PSC té set edils al consistori.

Prop de 200 persones van assistir a l'homenatge que va tenir lloc a la sala de plens de Castellgalí. A part de nombrosos habitants del municipi també hi havia regidors i responsables comarcals de partits, com la presidenta al Bages del PDeCAT, Ivet Castaño, l'alcalde del Pont de Vilomara, Cecilio Rodríguez (PSC) i regidors del govern del PDeCAT de Sant Vicenç de Castellet, poble d'on era originari Largo. A més, també hi havia el dirigent històric dels socialistes a la Catalunya Central, Joan Roma.

Al final de cada intervenció en el ple extraordinari d'ahir, i al final, els assistents van fer llargs aplaudiments en memòria de Miguel Largo.

Moltes de les persones que hi van assistir eren coneguts i amics del regidor, que estaven molt afectats per la seva mort.