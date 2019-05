La Diputació millora l'entorn de la parada de bus de Canet de Fals

La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres de millora de l'accessibilitat i la seguretat viària a l'entorn de la parada d'autobús que hi ha situada al punt quilomètric 5,500 de la car-retera BV-3008, a Fonollosa, que dona servei a la urbanització Canet de Fals i s'utilitza per al transport escolar.

Durant l'actuació, que té un pressupost d'adjudicació de 48.314 euros i un termini d'execució de dos mesos, es regularà el trànsit amb pas alternatiu quan les obres així ho requereixin. Les obres consistiran a millorar les condicions d'accés i sortida de l'autobús amb la construcció d'un apartador pavimentat, per mantenir la parada en el mateix marge de la via i així evitar que els escolars hagin de creuar-la.

Així mateix, s'habilitarà una zona amb voreres pavimentades accessibles perquè els usuaris puguin pujar i baixar del vehicle. També es millorarà la senyalització de la via i es col·locaran bandes transversals d'alerta en tots dos sentits de circulació per informar els usuaris de la necessitat de reduir la velocitat per l'existència de la parada d'autobús.