Multitudinària Fira del Vapor de Sant Vicenç en l'any d'homenatge de l'arribada del tren

«El tren arrenca ara! Aquest no va amb retard com el de la Renfe», deia tot bromejant un pare que va pujar juntament amb el seu fill ahir a la tarda al trenet que portava els visitants de la plaça Clavé fins al dipòsit de locomotores. Enguany es commemoren els 160 anys de l'arribada del Ferrocarril Nord a Sant Vicenç de Castellet, i la Fira del Vapor, que ha tingut lloc aquest cap de setmana, ha convertit el ferrocarril en el protagonista del certamen, que ha atret una gran quantitat de visitants.

En el viatge, de pocs minuts, els visitants podrien aprendre quin és el vincle històric del municipi amb aquest element primordial de la mobilitat de l'era industrial. Els qui pujaven al trenet podien escoltar una veu enregistrada que narrava com el 1859 es va inaugurar el tren, que va arribar al municipi en un moment d'importants canvis en què la indústria es va convertir en l'activitat econòmica preeminent enfront de la pagesia.

Però en la conversa d'alguns visitants, tot i escoltar la història, tenien ben present les deficiències actuals de la via i alguns, en tertúlia entre ells, parlaven de la manca d'inversions a la línia. En la ruta del trenet, els visitants van poder veure l'antiga plataforma giratòria, una de les poques que es conserven a l'Estat amb cabina de maniobra. Precisament, la megafonia feia esment de la intenció de preservar aquest element, que s'estava degradant ràpidament amb l'aparició de vegetació al seu interior que el malmetia.

Però el tren era present a altres racons de la fira. A la plaça de l'Ajuntament, els més menuts es podien fer fotografies amb un mural que recreava un tren antic. La passejada per la fira, com cada any, va ser un autèntic viatge en el temps cap a mitjan segle XIX, quan la industrialització va canviar la història del poble. Habitants vestits d'època, cotxes antics, vells periodistes cobrint esdeveniments amb càmeres que avui dia són relíquies. Una fira que cada any creix i que implica una bona part de la població.

Ahir, però, un altre dels atractius importants era la maqueta d'una línia de ferrocarril que hi havia dins d'una vela i que van muntar els membres de l'Associació de Sant Vicenç de Castellet d'Amics del Ferrocarril. «Són prop de 50 metres de maqueta en què els visitants poden veure estacions emblemàtiques ambientades tal com eren als anys 60», explicava el president de l'entitat, Marc Porti. Els visitants tenien l'oportunitat de veure tal com era l'estació de Manresa fa més de 50 anys, un tram de la línia del sud del Bages, amb casetes de la companyia ferroviària, i l'estació de Cervera ambientada a la dècada dels 60 del segle passat. De fet, era un espectacle veure circular els trens diminuts en la maqueta, ja que cada estació tenia un ordinador que la feia funcionar.