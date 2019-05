Emotiu comiat al socialista Miguel Largo, a Sant Vicenç

Amb forts aplaudiments, de dolor i de ràbia per una mort sobtada, i amb un càntic flamenc, familiars, companys i coneguts de Miguel Largo van acomiadar ahir, dilluns, el regidor del PSC de Castellgalí, traspassat divendres a l'edat de 44 anys.

La cerimònia va deixar petita l'església parroquial de Sant Vicenç de Castellet, la localitat de naixement de Largo, tot i que des de fa anys residia a Castellgalí, d'on ha estat regidor els darrers cinc anys. És per aquest motiu que acompanyant la família també hi havia l'alcalde, Cristòfol Gimeno, els companys de govern, representants de l'oposició i bona part de la plantilla municipal. Els també socialistes Cecilio Rodríguez, alcalde del Pont de Vilomara; Antoni Julián, exalcalde de Súria; Mercè Cardona, exalcaldessa de Monistrol de Calders; i Francesc Martínez, exalcalde de Castell-nou; i la diputada d'ERC Adriana Delgado són altres de les personalitats que van acudir al funeral.

El fèretre amb les despulles de Largo va entrar a l'església acompanyat pel cant d'una salve i en va sortir a les espatlles dels membres de l'Hermandad de la Esperanza Macarena de Manresa, de la qual el polític formava part. I entremig, una cerimònia marcada per les llàgrimes de molts dels presents i també del batlle Gimeno, que va prendre la paraula a petició de la família i que va destacar la capacitat de «fer pinya» i la «tenacitat» del «company i amic» traspassat. També va ser emotiva la interpretació d'una oració en versió flamenc i el fort aplaudiment que va ressonar dins la parròquia mentre el taüt era alçat en braços i traslladat a les espatlles fins a fora, per marxar tot seguit en processó fins al cementiri.