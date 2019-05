Santpedor enllesteix la consolidació de l'antiga fàbrica de Cal Clarassó

La rehabilitació de l'antiga fàbrica tèxtil de Cal Clarassó de Santpedor per convertir-la en un equipament sociocultural, amb espais dirigits especialment a persones grans, ja ha culminat la primera fase d'obres. Amb la urbanització de l'entorn s'han donat per acabats els treballs iniciats a l'estiu, que s'han centrat bàsicament en la consolidació de l'estructura de l'edifici i de la xemeneia exterior. Ara, queda pendent condicionar els interiors amb la previsió que el nou centre cívic pugui ser una realitat l'any vinent.

Aquesta ha estat la primera de les tres fases de rehabilitació del complex fabril, situat al nucli antic del municipi, que acollirà la llar d'avis, un bar restaurant, una sala polivalent i espais de formació. Els treballs han rehabilitat l'envolvent de edifici, és a dir les façanes, la coberta i també de la xemeneia de l'antiga fàbrica. Tot i que s'ha fet l'estructura de la teulada completament nova s'han conservat alguns elements del sostre i pilars perquè el nou equipament recordi l'antiga fàbrica tèxtil. També s'ha sanejat l'emblemàtica xemeneia que hi ha a l'exterior.

A més, s'ha dut a terme la urbanització de l'entorn, que ha afectat els carrers de Valls i d'Antoni Vila i s'ha adaptat el paviment a la mateixa tipologia que la resta del nucli antic, amb adoquí central de color roig i els laterals amb llamborda grisa. Els treballs han suposat la creació d'un nou espai al voltant de la xemeneia amb l'obertura d'un nou pas per a vianants, que connecta el carrer del Monjo amb el d'Antoni Vila.

El nou equipament de Cal Clarassó pretén «donar resposta a les necessitats de la gent gran del municipi, ja que l'actual casal d'avis de Ca l'Arola se'ns ha fet petit», assegura la regidora d'Acció Social, Laura Tarradellas. En aquest sentit, l'equipament pretén oferir el servei de menjador social per a gent gran perquè qui no pugui cuinar a casa pugui anar a dinar allà o se li pugui portar al seu domicili. L'objectiu és que Cal Clarassó sigui un espai «molt actiu i molt viu, com el melic de Santpedor», assegura la regidora.



Conservació de la biodiversitat

Un altre dels aspectes que ha contemplat aquesta primera fase, i que ha endarrerit un mes la seva finalització, és la instal·lació de caixes-niu a la coberta de l'edifici per fomentar la conservació de la biodiversitat urbana. Per aquest motiu, a la part alta de l'edifici s'han instal·lat unes caixes per al poblament d'espècies protegides com ratpenats, falciots o orenetes.

La rehabilitació de Cal Clarassó suposarà una inversió total d'1,7 milions d'euros, i és una de les obres emblemàtiques d'aquesta legislatura, que culminarà en la propera. Després d'actuar sobre l'estructura i urbanització de l'entorn, la segona fase que haurà d'abordar el govern que sorgeixi de les eleccions de diumenge comporta el condicionament dels interiors de l'edifici.

El recinte de Cal Clarassó ocupa prop de mil metres quadrats amb un edifici de dues plantes quasi rectangulars amb un interior diàfan. Disposarà d'espais dirigits principalment a persones grans amb aules multiusos per poder fer informàtica, cuina i altres tallers, una zona de bar i restaurant, una sala d'actes polivalent i també espais per a l'escola d'adults. La fàbrica Clarassó, declarada Bé Cultural d'Interès Local, es troba dins el nucli urbà de Santpedor dins el recinte de la muralla del segle XIV i al costat del portal de Sant Francesc.