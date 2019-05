Castellnou de Bages i la Generalitat signen un conveni per fer un centre de dia de gent gran al municipi bagenc

L'alcalde de Castellnou de Bages, Domènec Òrrit, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, han signat avui telemàticament un conveni entre les dues administracions per garantir el funcionament d'un centre de dia per a gent gran que es posarà en funcionament al municipi. Òrrit considera que tenir equipament per fixar la majoria de més edat al municipi és molt important i un centre de dia serà, segos creu, un d'aquests serveis. Es tracta d'un centre per atendre, durant el dia, sense residència, 25 persones. D'aquestes places, 20 estaran subvencionades pel departament de la Generalitat, amb la qual cosa es garanteix la possibilitat de continuïtat de l'equipament.

El nou equipament quedaria ubilcat on actualment hi ha el servei de bar, de la piscina, al Centre Cívic. Creu l'alcalde de Castellnou que es tracta d'una bona ubilicació, perquè està propera a la zona del centre mèdic. Òrrit, que aquesta tarda ha explicat la signatura poc després de fer-la efectiva, considera que "un dels problemes més importants que com a societat i poble tenim és el de l'atenció a la nostra gent gran". En aquests moments, al municipi hi ha 251 persones de 60 a 99 anys, però la preocupacio d'Òrrit es que en els propers anys s'incorporaran a aquesta franja moltes més persones, que estan a la cinquantena, i la xifra de persones de més edat creixerà.

Una altra de les preocupacions d'Òrrit és la dificultat que tenen per viure a Castellnou persones que no puguin ser autònomes i puguin disposar de vehicles, ja que es tracta d'un municipi amb nuclis disgregats i on les famílies s'han de desplaçar en cotxe per fer gairebé totes les activitats. El model de Castellnou serà similar al que actualment funciona a Santa Maria d'Oló.

El centre tindrà 25 places per a persones grans dependents de caràcter temporal o permanent. Aquestes places estaran en gran part subvencionades, en el que representarà una inversió directa del Departament d'uns 120.000 € anuals. L'Ajuntament facilitarà l'espai i el centre és econòmicament autosuficient i crearà llocs de treball locals. Les places tenen un cost superior als 700 euros mensuals, dels que el departament en subvenciona una vintena amb una aportació que s'apropa als 500 euros. La resta seran places sense ajut.

L'empresa que gestionarà el servei és Sumar (empresa publica nascuda a Girona). L'Ajuntament de Castellnou haurà de formar part d'aquesta empresa, perquè aquest és el sistema de funcionament. Òrrit considera que es poden contractar una desena de persones.