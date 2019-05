Els Avets de Moià dedica la propera setmana a parlar de la discapacitat intel·lectual

L'entitat Els Avets de Moià, dedicada a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, ja té a punt una nova edició de la Setmana dels Avets, que organitza cada any per divulgar la seva feina i conscienciar la societat.

Els actes comencen avui amb un debat amb els candidats per al 26-M a Moià centrat en la discapacitat intel·lectual, que es farà a l'auditori Sant Josep a les 7 de la tarda. Dissabte al matí hi haurà una assemblea participativa al taller Arc de Sant Martí, i l'endemà es muntarà una parada al mercat. Dimarts a la tarda, a la Llar, hi haurà un espai d'espiritualitat, i dijous una xerrada informativa a l'INS Moianès a les 9.50 h. Els actes culminaran amb un musical a Les Faixes, el dissabte 1 de juny a les 5; i un cinefòrum amb la projecció de Campeones, l'endemà a les 6 al mateix lloc