Castellbell busca uns terrenys alternatius per al nou institut

La Generalitat de Catalunya podrà construir l'edifici definitiu de l'institut d'educació secundària de Castellbell i el Vilar a la zona de la plaça Esteve Biosca, en uns terrenys molt propers on actualment s'ubica el SES Bages Sud en cargoleres. Segons han explicat fonts municipals, la Generalitat ha desestimat els terrenys que inicialment s'havien proposat, situats a la zona esportiva, al costat del poliesportiu, per aixecar-hi el futur edifici, ja que ha argumentat que no compleixen els criteris urbanístics per acollir un equipament d'aquestes característiques.

Un dels principals impediments seria que caldria disposar d'un mínim de 7.000 metres quadrats, mentre que actualment aquesta zona disposaria de 3.000 metres quadrats.

Per aquest motiu el consistori ha buscat una alternativa, que és el de la zona de la plaça Esteve Biosca. Tanmateix, el projecte de construcció del nou institut no té data ni finançament de moment, però el consistori el veu del tot necessari. Fonts municipals han posat en relleu que "des de l'Ajuntament es continuarà treballant amb Ensenyament i els serveis territorials del departament a la Catalunya Central per seguir defensant un ensenyament públic de qualitat".