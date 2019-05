Eternam trasllada part de l'arbrat del lloc on a l'estiu preveu iniciar les obres del crematori

Eternam Serveis Funeraris, la concessionària que promou un equipament amb tanatori i crematori al costat del cementiri de Sant Fruitós, va completar ahir el trasllat a un nou emplaçament una vintena d'arbres que fins ara hi havia a l'espai on s'ubicarà l'edifici. És el pas previ a l'inici de les obres, encara pendents de la llicència municipal, que l'empresa preveu per a aquest estiu.

Eternam ha volgut avançar feina i preparar el terreny per poder començar a edificar tan bon punt tingui el permís definitiu. Per això ara ha demanat una llicència menor que l'Ajuntament li ha concedit però que es limita al moviment de terres i al trasllat dels arbres, que han realitzat especialistes de l'empresa Vilà Vila, segons ha explicat el director tècnic d'Eternam, Aureli Sànchez.

Es tracta de 21 arbres d'espècies i grandària diverses. Hi ha des de til·lers, lledoners, alzines, i roures, fins a algunes acàcies, oms siberians, o algun pi roig. La majoria fan entre 5 i 6 metres d'alçada, i el perímetre del tronc és d'entre 30 i 60 centímetres, per bé que hi havia un parell d'exemplars més grans, d'uns 8 metres d'alçada.



Aniran al Parc del Record

Els arbres «simplement s'han mogut de lloc», puntualitza Sànchez, perquè s'integraran en el futur Parc del Record que conformarà una àrea enjardinada d'uns 15.000 metres quadrats dins del mateix equipament. El problema és que ara eren situats just en el recinte on hi haurà la part edificada, i s'han hagut de desplaçar unes desenes de metres.

De fet, el trasllat s'ha fet a un lloc provisional a l'espera d'un nou trasplantament més endavant, que es concretarà quan s'hagi definit exactament com serà aquest Parc del Record, i en el moment que s'anivellin les cotes en el conjunt de l'equipament. Aquest anivellament també obligarà a trasplantar una vintena d'arbres més que ara no ha calgut moure perquè són fora de l'espai edificable però que s'hauran d'adaptar a la nova superfície. Igualment, hi ha pendent de definir com serà la futura ampliació del cementiri, que es podria fer en breu, i que també determinarà la distribució definitiva de l'arbrat.

Sánchez admet que, per qüestions biològiques, hauria estat millor haver fet aquests treballs a l'hivern, quan l'arbre té més possibilitats de sobreviure, però fins ara no s'ha disposat del permís.

Per la seva banda, i segons fonts de l'empresa que ha executat la feina, per assegurar la màxima efectivitat en el trasplantament, cal haver reduït la brancada, i en el moment de traslladar l'arbre d'un lloc a l'altre s'ha d'intentar que l'arrel quedi envoltada de terra el màxim possible per facilitar-ne la fixació al nou emplaçament.

Per això, dimarts ja es va fer un treball previ de poda, abans del trasplantament d'ahir, en què una màquina excavadora va anar traslladant cada unitat a un nou espai arrenglerat que després es va haver «d'inundar d'aigua» per assegurar que les arrels més petites també quedessin ben tapades i compactades amb el fang, i d'aquesta manera l'arbre es pugui alimentar millor i augmentin les possibilitats de supervivència. Eternam ja ha assegurat que plantarà un arbre nou per cada un que es mori.



Mig any de retard

La construcció del futur tanatori i crematori de Sant Fruitós acumula cap a mig any de retard respecte les previsions inicials d'Eternam, que Sánchez atribueix «a la lentitud amb què la Generalitat va concedir la llicència ambiental». Diu que això ha fet retardar els tràmits municipals per a la llicència d'obres en la recta final del mandat.

L'empresa confia que un cop constituït el nou ajuntament, no trigarà a disposar del permís i que podrà començar les obres aquest estiu. Els treballs tindran una durada màxima de quinze mesos.