Castellnou anuncia un futur centre de dia per a gent gran

Castellnou de Bages disposarà d'un centre de dia per a gent gran per a 25 usuaris, amb una part important de subvenció pública, segons que ha anunciat l'alcalde del municipi i candidat, Domènec Òrrit. Ell mateix i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, han signat telemàticament aquesta setmana un protocol de col·laboració entre les dues administracions per garantir la posada en funcionament d'aquest futur servei. De moment, sense data.

El grup 9Castellnou, adscrit al PSC i liderat per Inma Torralba, considera que la situació «és indignant», pel que pot haver-hi d'aprofitament dels anuncis amb finalitats electorals i perquè, en el cas del centre de dia, s'ha parlat de conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat quan en realitat el document en qüestió és un protocol de col·laboració, un compromís que no té les mateixes obligacions entre les parts que un conveni.

El consistori considera que diposar d'un equipament que faciliti fixar la població de més edat al municipi és molt important, i un centre de dia serà, segons valoren, una d'aquestes peces que ho ha de permetre.

El centre es faria on actualment hi ha el bar El Serrat, a tocar de les piscines, una concessió municipal. Tindria 25 places, 20 de subvencionades, amb una aportació de la Generalitat de 117.840 euros anuals, segons consta en el protocol esmentat. L'alcalde de Castellnou argumenta que es tracta d'una «bona ubicació», perquè és propera a la zona del centre mèdic. Òrrit afirma que és «un dels reptes més importants que tenim com a societat i al poble tenim el de l'atenció a la nostra gent gran». I ho ha concretat en el fet que, en aquests moments, al municipi hi ha 251 persones de 60 a 99 anys; però la preocupació del consistori és que en els propers anys s'incorporaran a aquesta franja moltes més persones.

La candidata a l'alcaldia per Castellnou de Bages Inma Torralba critica que l'actual alcalde i candidat d'ERC, Domènec Òrrit, d'exercir «manipulació informativa» a l'hora de donar a conèixer projectes de futurs que encara no són una realitat o no tenen un confirmació d'execució.



Dret a la «informació verídica»

Torralba diu que ha trencat «el silenci» perquè assegura que estan «indignats». «El poble està cansat de la fragmentació que ha ocasionat Òrrit, no podem tolerar l'engany i la manipulació; tots som veïns i tenim el dret a la informació verídica i objectiva».

La candidata de 9Castellnou també explica que «aquest mateix mes de maig, hi ha hagut un enfrontament entre alguns membres del govern actual de l'Ajuntament i un veí del poble, ja que van utilitzar una fotografia seva en uns cartells sense permís, ni dret de publicació, en campanya electoral».