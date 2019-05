El responsable del bar afirma que no se l'ha informat que s'hi faci un centre de dia

Jordi Trias, que des de fa un any està regentant el bar restaurant El Serrat a través d'una concessió municipal, afirmen que fins ara ni l'alcalde ni cap altre membre del govern municipal no li ha fet saber que en l'espai on avui treballa s'hagi de convertir en un centre de dia en el futur, ni quan es donaria aquesta circumstància. Trias està molt molest amb l'equip de govern i afirma que «aquesta situació m'ha suposat una reducció del 50 % de la feina, perquè els clients es pensen que hem tancat o tancarem».

Trias té vigent el seu contracte de concessió per a quatre anys, dels quals només se n'ha complert un. Trias recorda que «el contracte el va firmar el mateix alcalde» (Domènec Òrrit), tot i que les bases havien estat fixades per l'anterior govern, que liderava Francesc Martínez (PSC).

Trias explica que ha tingut diversos problemes, com ara no tenir l'accés a un ascensor que hi ha al recinte i que possibilitaria l'accés al restaurant de persones en cadira de rodes, o la manca de subministrament a la terrassa. I manté que ha enviat cartes i requeriments a l'Ajuntament sense obtenir respostes.