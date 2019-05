Les últimes pluges salven una temporada del cereal que es preveia «catastròfica»

Les pluges de les darreres setmanes han salvat una temporada del cereal que, fins fa un mes, es preveia "catastròfica", segons ha explicat el coordinador d'Unió de Pagesos al Bages, Josep Guitart. Tot i que el sector ja dona per perdut el 30% de la producció respecte l'any passat, ara el cereal presenta unes millors condicions. Segons Guitart, el temps que faci el mes que resta per començar a segar farà que la producció no empitjori encara més. "Ens caldria una altra pluja aviat i que les temperatures no pugin més. També és important la humitat de les rosades al matí", ha afegit. El coordinador d'UP al Bages ha pronosticat que la temporada d'aquest 2019 serà, malgrat tot, entre mitjana i baixa.

La sequera i les altes temperatures d'aquest hivern feien preveure una temporada del cereal "catastròfica" fa just un mes, quan la planta era tres cops més petita de l'habitual. Les pluges de les darreres setmanes han salvat "del desastre" la producció de la temporada que, malgrat tot, els pagesos pronostiquen que serà entre mitjana i baixa.

El president d'UP al Bages, Josep Guitart, ha explicat que el 30% de la producció ja s'ha perdut, però que si continua plovent i sense pujar gaire més la temperatura –tal com indiquen els pronòstics- el cereal es podrà salvar. Malgrat tot, Guitart ha explicat que la producció serà molt desigual en funció del municipi, "ja que hi ha llocs on ha plogut força i d'altres on gairebé no ha plogut gens". De fet, en un mateix camp, això es pot comprovar, ja que hi ha plantes que tenen "molt més gra que d'altres tot i ser germanes".

Guitart creu que, d'aquí un mes, per Sant Joan aproximadament, es podrà començar a segar a la Catalunya Central. Llavors, serà important que no plogui durant les tres setmanes que dura la campanya