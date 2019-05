Montserrat instal·la a l'aparcament carregadors per a vehicles elèctrics

El Patronat de Montserrat ha instal·lat dues places d'aparcament per a càrrega de vehicles elèctrics al pàrquing que hi ha abans d'arribar a la zona de la basílica. En concret, estan ubicades a la plaça dels Apòstols, de manera que els visitants podran carregar la bateria dels seus vehicles elèctrics durant el temps que estan fent la visita al santuari. És una instal·lació preparada per carregar, mitjançant el connector tipus 2 (càrrega ràpida), la totalitat de les bateries existents en un vehicle en unes dues hores, sempre en funció del model. A través d'un connector monofàsic, permet la càrrega tant de vehicles de quatre rodes com de bicicletes i motos.