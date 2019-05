Navàs és a un pas de desencallar el POUM que aposta pel creixement sostenible

Després de deu anys, l'Ajuntament de Navàs ha fet l'últim pas per aprovar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El govern de la CUP ha aprovat de forma provisional el pla amb els vots en contra dels partits de l'oposició (ERC, PDeCAT i PSC). Ara, només falta l'aprovació definitiva per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per començar a aplicar un document que es va començar a gestar fa una dècada. El govern de la CUP afirma que és un pla «pensat per a les persones i pel creixement sostenible del poble».

L'actual govern va fer fa gairebé dos anys la tercera aprovació inicial per tirar endavant la planificació del municipi, que es va iniciar el 2008 amb CiU al govern. Després de fer els tràmits necessaris i d'incorporar les modificiacions requerides per la Comissió d'Urbanisme, finalment ja s'ha pogut aprovar. Els canvis més importants respecte a la tercera aprovació inicial són al nucli del Mujal, on s'han pogut reduir els nous habitatges del centre a 6, dels 15 que hi havia projectats en la tercera aprovació inicial.

Per la seva banda, a Castelladral ha desaparegut l'hotel rural i algunes possibles cases que es proposava fer a la part nord del poble, uns canvis que han vingut marcats per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central.

Segons l'informe d'aquesta comissió, Navàs té prou potencial per créixer sense haver d'urbanitzar noves zones a les entrades del poble o requalificant el polígon, i així és com, segons informen des del consistori, s'ha recollit en aquest POUM.

En aquest sentit, el pla no preveu una zona de creixement sinó que aposta per acabar de consolidar l'espai intern de dins el nucli a les zones de la Fàbrica Nova, que passa a ser sol urbà residencial, el pavelló i a tocar del municipi de Balsareny amb l'objectiu de consolidar el que queda per construir abans de créixer. Per això, el polígon vell seguirà com fins ara i no es convertirà en zona residencial, tal com era previst en propostes anteriors del POUM.

El govern de Navàs destaca també que un altre punt fort d'aquest planejament és la planificació d'un parc periurbà que connectarà l'Alzineta amb Cal Forcada, i deixarà un pulmó verd entre el riu i el nucli, que a la llarga s'acabaria enllaçant amb el projecte de les Vies Blaves de la Diputació de Barcelona.

Segons el regidor d'Urbanisme, Josep Casafont, una de les prioritats del document ha estat aconseguir més zona verda per tal d'equiparar el dèficit actual i perquè s'exigeixen, des de la comissió i des de dues al·legacions, el 20% de zones verdes dins el nucli, «cosa que equival a nou camps de futbol», apunta. Aquestes zones verdes s'han previst «majoritàriament en terrenys rústics que són molt més barats a l'hora d'expropiar».

El POUM que finalment s'ha aprovat ha millorat les infraestructures tot planificant la continuació del Passeig Circumval·la-ció i aconseguint habitatges protegits i dotacionals, i tot això «amb un cost baix per a les arques municipals, fent equilibris entre les càrregues i els drets dels diferents polígons d'actuació».

Amb tot, es posa punt final a un planejament que estava encallat des de feia deu anys i que s'ha aprovat amb només 13 al·legacions, després que l'actual equip de govern fes dues aprovacions inicials.