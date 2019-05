Un bri de llum cap a l'Àfrica Occidental

Un gran contenidor carregat de 300 plaques solars i una desena de tones més de material destinat a projectes de cooperació internacional viatja des del Bages cap a l'Àfrica Occidental. Es tracta d'un enviament coordinat per l'ONG Moianès Solidari però en què participen diverses entitats i institucions del Bages i també de l'estranger, que va sortir fa uns dies de Manresa cap al port, i que ha de servir per a l'electrificació fotovoltaica i la posada al dia d'instal·lacions de Benín i Costa d'Ivori destinades a l'atenció de persones afectades per malalties mentals.

Ja fa quatre anys que Moianès Solidari forma part d'un projecte d'electrificació i desenvolupament d'una granja agrícola que l'Association Saint Camille de Lellis gestiona a la localitat d'Agoïta, a Benín, i que serveix de refugi i de centre de reinserció social de persones que tenen malalties mentals i que han estat marginades i discriminades per familiars i veïns. Ara, es vol exportar l'experiència a Bouaké, la segona ciutat en grandària de Costa d'Ivori, i que justament serà la destinació de bona part del material que divendres va sortir de Manresa.

D'aquesta manera, el projecte Font de Llum tindrà una rèplica similar en un centre de dones amb problemes mentals de Belleville, el barri més pobre de Bouaké, tot i que es tracta d'una instal·lació molt diferent de la d'Agoïta. «Aquest centre és molt més gran i és de dones ja rehabilitades i que han passat abans per un altre centre», explica el tresorer de Moianès Solidari, Ramon Crespiera. A més, diu que donen servei al barri treballant en diversos oficis; tenen forn de pa, perruqueria, fan artesania, i ara posaran un molí per moldre gra.

A banda de Moianès Solidari, col·laboren en el projecte de Costa d'Ivori les associacions Aïma, de Callús, i la manresana L'ERA, vinculada a la FUB, i és cofinançat pels ajuntaments de Manresa i de Calders per mitjà d'aquestes mateixes entitats.

Ajuda a dos hospitals

Moianès Solidari, a través de Xarxa Global, que és el proveïdor, coordina l'enviament que va a Costa d'Ivori i també la part del material que transporta el mateix contenidor però que viatjarà fins a Benín.

En aquest cas, es distribuirà entre dos centres també d'atenció de malalts mentals, a compte de dues entitats que en gestionen els respectius projectes, una del Quebec i l'altra de la Bretanya francesa i també vinculades a l'Association Saint Camille. L'enviament s'ha fet conjunt per una qüestió «de logística» i estalvi de costos. Un dels centres és al nord del país, a Djougou, i l'altre a la població d'Adjar-ra, al sud.

Finalment, una part del material es portarà a la granja d'Agoïta, on es preveu instal·lar un termo elèctric per absorbir els excedents de la instal·lació actual, després que s'hi van col·locar una trentena de plaques solars per fer llum. «Ara tenen moltes hores d'energia, i en canvi han de cremar lle-nya per preparar l'esmorzar de bon matí, quan encara no hi ha llum. Amb el termo esperem tenir 200 litres d'aigua a 85 graus i que només s'hagi de posar a ebullició», explica Jaume Domingo. És químic, exprofessor ja jubilat de l'Escola Agrària de Manresa, i un dels artífexs del projecte, tenint en compte que ha fet diverses expedicions a Agoïta per muntar els dispositius de la granja, i ara tornarà a viatjar a Benín i a Costa d'Ivori per distribuir i instal·lar el nou material.

La intenció és fer parada a Agoïta, i d'allà continuar cap a Djougou, Adjarra i, finalment, Bouaké, a Costa d'Ivori. A l'espera de saber si l'acompanyarà algú en l'expedició, compta estar-hi dos o tres mesos des de final de juny, que és quan es preveu que el material arribi a lloc.