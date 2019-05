Oló estudia com reformar el Centre Recreatiu com a futur espai polivalent

L'Ajuntament de Santa Maria d'Oló ja té sobre la taula un estudi de programació del Centre Recreatiu que havia encarregat a la Diputació de Barcelona, i que ha de servir per analitzar les possibles intervencions en l'edifici per tal que s'hi pugui desenvolupar un programa variat d'activitats. Entre altres coses, es planteja que pugui acollir l'Escola de Música, l'Escola d'Idiomes, un espai per a les entitats, la ràdio i el cau.

El Centre Recreatiu d'Oló és un edifici d'estil noucentista reformat el 1940. Té la configuració d'un teatre, però actualment no se'n fa ús perquè ha quedat obsolet, de manera que l'Ajuntament ofereix les activitats de forma dispersa en altres espais, i per això ara es planteja d'agrupar-les en aquest equipament remodelat.

L'estudi proposa cinc possibles opcions en funció de si es vol desenvolupar un programa d'activitats parcial o total, i de si això implica un major o menor volum construït. El cost total d'aquesta intervenció aniria de 600.000 a 822.000 euros, segons l'alternativa escollida.