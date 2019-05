Artés podrà utilitzar la Sala 2 de Gener per a funerals laics

L'Ajuntament d'Artés ha aprovat la modificació del reglament d'ús de la Sala 2 de Gener, al complex de Cal Sitges, perquè aquest espai polivalent es pugui utilitzar també per a la celebració de cerimònies funeràries laiques. Fins ara, el municipi no disposava de cap espai regulat per a la realització d'actes d'aquestes característiques.

L'alcalde d'Artés, Ernest Clotet, ha explicat que cada vegada la població opta més per cerimònies no religioses, i amb l'ampliació de l'ús de la sala, que té una capacitat per a 700 persones, es vol «donar la possibilitat que qui vulgui fer un enterrament laic disposi d'un espai on fer-ho». En el cas que la Sala 2 de Gener se sol·liciti per a aquesta finalitat, «això s'haurà de compaginar amb l'activitat cultural» que habitualment s'hi du a terme.

Juntament amb la modificació del reglament també s'ha establert la taxa del nou servei, que serà de 50 euros per cerimònia. Aquest import només inclou la utilització de l'espai.

D'altra banda, l'Ajuntament d'Artés treballa per ampliar l'oferta de serveis funeraris al municipi. En aquesta línia, el consistori ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal que pugui realitzar, de cara a l'any vinent, un estudi de viabilitat per a la construcció d'una sala de vetlles pública a la població.

El consistori ha fet també els primers passos per promoure la implantació d'una associació que, com hi ha en altres municipis de la comarca, es faci càrrec de l'autogestió dels enterraments de totes les persones que en for- min part. També treballa amb el Consell Comarcal del Bages la possibilitat de crear una empresa pública comarcal de serveis funeraris.