Sallent amplia els àpats dels Dinars Acompanyats a tota la setmana

Sallent ha pogut ampliar a tots els dies de la setmana els àpats del projecte comunitari Dinars Acompanyats, impulsat per l'Ajuntament i els Agents de Salut Comunitària (ASACO) en col·laboració amb el centre d'assistència primària (CAP), Creu Roja, Càritas i el Casal de la Gent Gran. La iniciativa, que va néixer l'any 2016, permet a qualsevol persona anar a dinar a les instal·lacions del car-rer de Santa Cristina, 2, per relacionar-se, participar en activitats del Casal i fer vida fora del domicili. L'ampliació ha estat possible amb una ajuda de l'Obra Social La Caixa de 4.000 euros.

El projecte té com a objectiu lluitar contra l'exclusió social de les persones grans i afavorir la seva socialització, millorar el benestar de les persones i facilitar-los un espai on compartir dinars saludables i gaudir d'activitats col·lectives. L'ens local considera que la convivència i la cohesió social són béns essencials per als veïns.