El Geoparc de la Catalunya Central programa itineraris guiats i xerrades

La Xarxa Europea de Geoparcs de la UNESCO impulsa la Setmana dels Geoparcs Europeus, un esdeveniment per tal de reivindicar i visibilitzar el patrimoni geològic i la importància de la seva conservació. Se celebrarà del 30 de maig al 8 de juny i tots els geoparcs d'Europa celebraran activitats que pretenen donar a conèixer la geoconservació i la promoció del patrimoni geològic i miner, així com informar el gran públic sobre les activitats educatives i geoturístiques de què disposen.

El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central hi participa amb un seguit d'iniciatives organitzades per diferents col·laboradors adreçades al gran públic, que inclouen xerrades, sortides de camp, exposicions i, seguint amb l'èxit de l'any passat, un maridatge de literatura amb un dels productes estrella de la nostra ter-ra: el vi de la DO Pla de Bages.

El proper 30 de maig s'iniciarà la programació especial amb la jornada «Jocs a cel obert», a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa, on es faran jocs de taula de temàtica minera fins al 7 de juny. El mateix dia, al vespre, la biblioteca de Sant Vicenç acollirà la xerrada «Aventures i desventures d'una jove vaca marina santvicentina retrobada a Girona», on els geòlegs Jordi Ferrer i Roger Mata explicaran la recerca d'un fòssil singular en aquesta població del Bages. Quant a les xerrades hi haurà una darrera activitat el 7 de juny a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa, amb el títol «La potassa i el llop de Cardona: una aproximació històrica».

Un dels pals de paller de la coneixença del territori són les sortides guiades. Enguany se'n faran tres: la primera serà per la riera de Talamanca, sortint des del castell, el 2 de juny; la segona serà un recorregut geològic pel terme d'Aguilar de Segarra, amb el guiatge de l'expert Josep Maria Mata-Perelló, també el 2 de juny, i, per últim, hi haurà una descoberta del parc natural de Sant Llorenç del Munt i la serra de l'Obac, el 9 de juny.

Seguint l'èxit de l'any passat, enguany també es farà una activitat que combinarà literatura i la DO Pla de Bages. El 8 de juny es farà una ruta per les vinyes del celler Oller del Mas, i mentrestant es marida l'experiència amb lectures curtes i un tast de vins. Lligat amb la literatura, la biblioteca del Casino de Manresa farà, el mateix dia, un laboratori de lectura, «Seguint les petjades del passat», una activitat adreçada als més petits.