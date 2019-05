El Moianès consolida la Universitat d'Estiu amb un programa de 12 dies

La Universitat d'Estiu del Moianès proposarà enguany 12 dies d'activitats (de l'1 al 12 de juliol), amb una proposta que es consolida i reforça en oferta, en la que serà la cinquena edició. Enguany hi haurà sis branques centrades en la formació personal. D'una banda, hi haurà un taller d'expressió artística i desenvolupament de la creativitat, que tindrà una durada de 20 hores. Una segona proposta va adreçada a gent encuriosida en la llengua catalana, en què, per exemple, es parlarà de l'origen i el significat dels noms dels deu municipis del Moianès i de la seva topografia en general.

També en un àmbit formatiu amb perspectiva comarcal, es proposa un curs amb sortides de camp sobre la biodiversitat, vegetació i fauna del Moianès. Hi haurà dues jornades d'itinerari per la zona del Molí Nou i Passerell.

D'altra banda, es destina un apartat a la història, amb un curs distribuït en cinc jornades en què es donarà una visió global del que va ser la implantació del règim franquista a Catalunya i la repressió que va comportar, i arribarà fins a la transició i la recuperació de l'autogovern. Com ja és habitual, la Universitat d'Estiu del Moianès també dedica un espai important a treballar l'autoconeixement i la realització personal. Així, en aquesta edició hi haurà un taller d'eines de millora per a la vida emocional, en què es convida a reflexionar sobre la vida i s'ofereix una mirada des de la psicologia; i també un taller de mindfulness per treballar els sentits i l'equilibri emocional.