Sant Salvador i Collsuspina reben estudis per al desplegament de la banda ampla

Els Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola (Bages) i Coll-suspina (Moianès) han rebut sengles estudis tècnics de la Diputació en relació amb la banda ampla. En el cas de Sant Salvador, l'estudi té per objecte informar, a partir d'una font independent, de l'estat real de la cobertura mòbil al municipi per tal de definir actuacions de millora per dinamitzar i millorar els serveis vinculats. L'àmbit de l'estudi correspon al nucli, a Salelles, al Calvet, al Graell, al Parrot i a Ca l'Esteve. Pel que fa al treball lliurat a l'Ajuntament de Collsuspina, correspon a estudis bàsics, la finalitat del qual és recollir les diferents propostes de millora per a la provisió de banda ampla al municipi.

Els estudis de provisió de banda ampla són un instrument essencial per a municipis de fins a 50.000 habitants perquè defineixen una estratègia que permet a l'Ajuntament planificar el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions al municipi.