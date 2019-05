L'ICS Catalunya Central incorpora 33 nous residents per formar-se en medicina i infermeria

Un total de 33 nous residents de medicina i infermeria s'han incorporat a la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de l'ICS Catalunya Central, amb l'objectiu de poder completar la seva formació en diversos centres del territori com a futurs especialistes. En concret, es distribuiran entre els equips d'atenció primària de Plaça Catalunya i Sagrada Família de Manresa, i també els d'Igualada Urbà, Santa Margarida de Montbui, Súria, Manlleu i Santa Eugènia de Berga.

Es tracta de 25 residents en l'especialitat de medicina, que rebran formació durant un període de quatre anys, i vuit residents d'infermeria, que hi estaran dos anys. Rebran formació integral en què es tindran en compte les característiques rurals d'aquestes comarques, com també la importància de l'atenció primària, o la formació en tècniques expertes, com poden ser l'ecografia, la crioteràpia, la cirurgia menor, o les infiltracions.

En l'actualitat, la Unitat Docent forma un total de 92 especialistes, disposa de vuit equips d'atenció primària acreditats per a la docència, i de 53 tutors amb acreditació per a la formació d'especialistes. En els darrers anys ha a nat creixent, i ha passat dels 18 residents especialistes que tenia en un principi, als 3 actuals, i amb possibilitat d'ampliar places.