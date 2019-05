Les AMPA de Sant Fruitós es mobilitzen pel possible tancament d'una línia de P3

Les associacions de pares i mares de les dues escoles públiques de primària i de la llar d'infants de Sant Fruitós de Bages han començat a mobilitzar-se després que, segons han explicat, el departament hagi comunicat a la direcció de la Monsenyor Gibert que el curs que ve només tindrà una línia de P3, en lloc de les dues actuals (tot el centre és de dues línies).

Alba Llamas, membre de l'AMPA, ha concretat que, un cop tancat el període de preinscripció, hi ha 28 alumnes que volen iniciar el curs vinent a la Monsenyor Gibert, i 21 per a l'escola Pla del Puig (que és d'una sola línia). Llamas ha explicat que, amb aquestes xifres, el que creuen que farà el departament si fa efectiva aquesta decisió és «tallar la Monsenyor Gibert en 25 alumnes, que és la ràtio que en teoria fixen, i passar tres dels preinscrits a l'escola Pla del Puig». Els pares i mares dels centres educatius santfruitosencs critiquen que si es fa aquesta distribució, «la conseqüència és que quedarà una plaça pública lliure en tot el poble durant els 9 anys que aquests nens i nenes van a l'escola, en un municipi on hi ha una matrícula viva [inscripcions durant el curs] molt important».

En aquest sentit, han subratllat que «durant tots el curs venen nens i nenes que s'incorporen a les escoles, i creiem que massificarà unes aules que estaran plenes per ràtio des de l'inici».

Les associacions de pares dels dos centres i també de la llar d'infants Les Oliveres van mantenir dimarts al vespre una primera trobada per debatre sobre aquesta situació i emprendre mesures per evitar que s'acabi portant a terme. D'entrada, s'han penjat pancartes a les tanques de les dues escoles de primària en què s'expressa el rebuig al tancament de la línia, i a partir d'avui es preveu fer, cada dia, concentracions davant la porta d'entrada de la Monsenyor Gibert. S'instal·laran 28 cadires, en referència a les places sol·licitades, i posteriorment es farà una marxa a peu cap a l'escola Pla del Puig, i es traslladaran les cadires, «ja que estem d'acord que aquest és un problema que ens afecta globalment tots dos centres».

Les AMPA també han enviat una carta informativa explicant la situació que es farà arribar a tots els pares, a les escoles en general i a espais com ara els comerços o el CAP. També han sol·licitat una reunió amb representants d'Educació a la Catalunya Central.

Aquest diari ha demanat al departament que confirmi aquesta decisió i quins són els arguments que s'esgrimeixen per emprendre-la, però de moment no ha donat resposta.