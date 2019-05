Els Àngels de Nit es reforcen per arribar aquest estiu a més municipis de la comarca

Una seixantena de joves del Bages s'han format per poder actuar com a Àngels de Nit en espais d'oci de la comarca aquest any. El projecte s'ha reforçat per tal de poder arribar a més municipis del Bages, i poder intervenir en els espais d'oci nocturn amb l'objectiu de reduir i minimitzar els riscos dels consums abusius de drogues legals i il·legals, la prevenció de les conductes sexuals de risc, les violències sexistes i per l'afavoriment de la diversitat afectiva i sexual. El projecte està impulsat i liderat pel Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa.

El nombre de sortides que faran els Àngels de Nit enguany serà superior que en anys anteriors. Durant la primera meitat d'any ja han actuat a Sallent i a Sant Fruitós de Bages, i ara que comença l'època estival i, per tant, de més programació de festes, es multiplicaran les sortides. Per exemple, està previst que estiguin operatius durant la celebració del festival Manrusionica, que tindrà lloc el proper 8 de juny, i també durant les properes festes majors de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Navàs i Manresa.



Coordinació amb els Punts Liles

Enguany els Àngels de Nit es coordinaran amb els Punts Liles, que són espais d'atenció i orientació per prevenir els abusos i agressions sexuals, i que any rere any més municipis instal·len quan organitzen una festivitat. Els Àngels de Nit tenen la capacitat d'activar serveis d'emergència com Protecció Civil o Policia Local, fet pel qual resulten una figura molt rellevant per minimitzar les conductes de risc dels joves a les nits. A més, el fet que el projecte el formin joves majors de 18 anys fa que generin un vincle amb la resta de joves, fet que els facilita poder intervenir en cas de conflicte.

El consell de l'Àrea d'Educació, Cultura, Joventut i Esports del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha explicat que «és molt important aquest projecte perquè, per una banda, tenim un equip ampli de joves formats i compromesos amb la lluita contra el sexisme i la prevenció de la drogodependència i, per l'altra, tenim joves en espai d'oci que els reconeixen i valoren positivament la seva tasca, fet que ens ajuda a reduir els riscos durant les festes populars».