Educació confirma a l'Ajuntament de Sant Fruitós que les ràtios obliguen a tancar una línia de P3

L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha mantingut aquest dijous al matí una conversa amb la Directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Dolors Colell, arran de l'anunci realitzat per l'ens sobre el tancament d'una de les dues línies de P3 de les quals ha disposat fins a dia d'avui el centre santfruitosenc Monsenyor Gibert.

Colell ha manifestat que el reglament actual estableix unes determinades ràtios per línia i que en el cas de les preinscripcions que s'han realitzat a Sant Fruitós de Bages pel proper curs escolar, no s'arriba al nombre d'alumnes suficients per a mantenir les tres línies actuals. Concretament, segons el reglament, són necessàries 60 matrícules per assegurar 3 línies i al poble s'han matriculat 48 alumnes.

Des de l'Ajuntament s'ha afirmat que es dona tot el recolzament al centre educatiu i a les AMPA i ha assegurat que es realitzaran totes les accions possibles per tal que aquest tancament no suposi una pèrdua de qualitat de l'ensenyament al municipi.

L'alcalde, Joan Carles Batanés, i la regidora d'ensenyament, Mònica Cruz, ja van prendre part aquest dimecres en una reunió amb la direcció del centre i l'AMPA i aquesta tarda participaran en l'acció reivindicativa que s'ha organitzat per part dels pares i mares dels centres educatius.