La Fira Medieval de Cardona potencia les activitats familiars i el vessant gastronòmic

La Fira Medieval Festa de la Sal de Cardona, que se celebra aquest cap de setmana, potenciarà més que mai les activitats adreçades al públic familiar: hi haurà més música i més actuacions de carrer, es faran tastos de producte local, es donarà a conèixer la vida quotidiana de l'època i el patrimoni de la vila i es reforçaran les atraccions infantils amb un castell medieval de grans dimensions.

Entre les novetats de la 17a edició del certamen hi haurà les passades de música medieval de car-rer i la cercavila d'éssers fantàstics, que es complementaran amb les lluites de cavallers i les entremaliadures dels bufons per donar molt més ambient al Centre Històric. També, com a novetat, es muntarà una petita granja d'animals al carrer Doctor Merli i hi haurà dos punts amb atraccions per als més petits: a la plaça de la Fira de Dalt (on hi haurà atraccions diverses que funcionen sense electricitat) i a l'aparcament que hi ha al revolt entre l'Oficina de Turisme i el pavelló, on es muntarà un castell medieval de grans dimensions.

Les activitats destinades al públic infantil també es reforçaran amb l'espectacle de titelles, que en aquesta ocasió versarà sobre el Pont del Diable de Cardona amb la voluntat d'explicar històries locals a la mainada.

L'avinguda del Rastrillo tornarà a ser el lloc escollit per instal·lar el campament medieval, que per primera vegada acollirà visites guiades per explicar la vida quotidiana de l'època. També inclourà una activitat de tir amb arc.

El món gastronòmic també serà present a la fira amb un tast de productes locals i del comerç cardoní que es farà al nou espai de la plaça de les Cols.

A més, durant tot el cap de setmana, els visitants podran gaudir de les diferents tavernes de menjar i beure que munten entitats cardonines, que complementaran l'extensa oferta de restauració de Cardona.

Les entitats de Cardona també seran presents en altres moments de la fira: el grup de teatre El Traspunt es farà càrrec de a Baixada del Senyor i la Minyona de dissabte al vespre i les Bruixes de Cardona de la mostra del correfoc i de l'espectacle de foc de dissabte a la nit. A més, l'Escola de Música Municipal Musicant oferirà un taller de construcció d'instruments durant el matí i la tarda de dissabte.

Una activitat que es consolida és la Dansa de la Convivència Anodrac, un espectacle de música i dansa sobre la vida, la llum i la sal, que serà recreat per cardonins de totes les edats que els darrers mesos han participat en els tallers d'espectacles de carrer que organitzen l'Ajuntament.