Sallent millorarà la cobertura de wifi de Cornet mitjançant el model cooperatiu

L'Ajuntament de Sallent ha millorat l'estat de la xarxa del nucli de Cornet. La població sallentina té un punt des d'on, mitjançant antenes i aprofitant el senyal que arriba des de Castelladral, dona servei d'Internet a aquesta part del municipi de Sallent. Amb el temps, però, les infraestructures han envellit i el servei no és eficient, segons han apuntat fonts municipals. Per pal·liar aquesta situació, el que ha impulsat l'Ajuntament és el model de Guifi.net (en el cas de Sallent, Guifi Bages). És un model cooperatiu, on voluntaris i operadors ofereixen servei, compromesos a mantenir la xarxa en bon estat.

Seguint amb aquest model, «i per tal que Cornet disposi d'un millor servei i que arribi a més masies de la zona», es durà a terme una modernització del node que subministra la fibra i de les antenes, per tal de millorar el servei. En el futur també s'espera que el servei arribi a través de pals de telefonia que substitueixin les antenes.