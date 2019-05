Uns 200 pares i alumnes de Sant Fruitós protesten per la pèrdua d'una línia de P3

Més de 200 persones convocades per les AMPA de les escoles Monsenyor Gibert i Pla del Puig, i de la llar d'infants Les Oliveres de Sant Fruitós, van recórrer ahir amb una marxa lenta la distància que separa els dos centres de primària en senyal de protesta per la intenció del departament d'Educació de suprimir el curs que ve una de les dues línies de P-3 que hi ha ara a l'escola Monsenyor Gibert. La decisió, que Serveis Territorials d'Ensenyament va anunciar fa uns dies i ahir va ratificar tant a l'Ajuntament com a la direcció del centre, sembla irrevocable, i deixaria el conjunt de la pública de P-3 a Sant Fruitós amb només dues línies (Pla del Puig en té una).

El departament sustenta la supressió en el fet que en el còmput global del poble hi ha hagut 48 preinscripcions a P3 (28 a la Monsenyor Gibert i 20 al Pla del Puig), i, segons marca el reglament, per poder mantenir la tercera línia n'hi hauria d'haver hagut 60 com a mínim. Una decisió que les AMPA consideren injusta i perjudicial «per a l'escola pública i l'ensenyament de qualitat», apuntava una de les seves integrants, Alba Llamas, i lamentava l'actitud del departament que, després d'haver demanat de parlar-hi, «no ens han volgut rebre».

La protesta va reunir pares i alumnes de les dues escoles i de la llar d'infants en un trajecte de mitja hora acabades les classes de la tarda des de l'escola Monsenyor Gibert i fins al Pla del Puig. Responsables de les AMPA portaven una gran pancarta a la capçalera, i a tall simbòlic es van traslladar a peu 28 cadires d'un lloc a l'altre. Representaven les 28 preinscripcions de P3 que hi ha hagut per al proper curs a la Monsenyor Gibert, i que superen la ràtio establerta (és de 25) si només hi pot haver una línia. Això vol dir que tres d'aquests alumnes s'hauran de traspassar al Pla del Puig, on ahir, un cop acabat el recorregut, es van col·locar les 28 cadires en senyal de protesta amb la pancarta estesa a terra.



«Farem costat a les famílies»

L'alcalde, Joan Carles Batanés, que també va participar a la protesta amb altres representants municipals, va parlar ahir al matí amb la directora de Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, Dolors Colell, «i sembla que tenen clara la decisió». Tot i així, «s'ha de fer costat al neguit de les famílies, i no ens podem donar per vençuts per més que els números i el reglament els puguin donar la raó. No hem de renunciar a la possibilitat de parlar», apuntava. Per la seva banda, el director de l'escola Monsenyor Gibert, Joan Piella, creu que «no és un problema econòmic, sinó de planificació escolar, però dubto que es facin enrere».



Més mobilitzacions

Amb la d'ahir, les AMPA volen iniciar un seguit de protestes per fer-se sentir, encara que tant l'Ajuntament com la direcció del centre tinguin coll avall que el departament suprimirà la línia. «Com que nosaltres no tenim una informació directa per part del departament que el tancament sigui definitiu, continuarem protestant fins al final», apuntava Llamas des de l'AMPA. La intenció és anar repetint la marxa lenta cada tarda, entre altres possibles mesures de pressió encara per decidir. «En farem tantes com faci falta i el temps que calgui», com a mínim fins a les matriculacions del juny.

Les AMPA sostenen que la pèrdua d'una línia deixa massa poc marge per a la matriculació viva (possibles alumnes que s'incorporin a mig curs). A més, «aules de 25 nens en una etapa d'adaptació tan dura, no pot ser bo».