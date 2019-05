Navarcles ofereix gratis fins al 30 de juny l'analítica dels seus gossos per al cens caní

L'Ajuntament de Navarcles mantindrà obert fins al 30 de juny el període perquè els veïns que tenen gossos puguin fer-los gratuïtament l'analítica en un centre veterinari. Hi ha la possibilitat de demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 831 06 69.

Un cop feta l'extracció de sang de la mascota, aquesta entrarà a formar part del cens caní de la població, i el seu amo rebrà una placa amb el número de registre i en què també figurarà el nom de l'animal. A més a més , si l'amo ho desitja,també pot incorporar el número de telèfon de la persona en qüestió per si l'animal es perd.

Més enllà d'això, el cens ha de servir per reduir el nombre de persones incíviques que embruten el poble perquè no tenen prou cura dels seus animals i, per exemple, no en recullen els excrements.

Qui no hagi censat el seu gos dins del temps indicat, aquesta persona s'haurà de pagar ella mateixa l'analítica i, a més, podria ser sancionada.