Sant Fruitós posa en marxa l'adequació de la nova seu provisional de la policia

Els tràmits per traslladar el cos de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages a la seva nova seu provisional del carrer Eugeni d'Ors, a tocar de la plaça Onze de Setembre, ja estan en marxa. L'Ajuntament ha adjudicat l'assessorament tècnic per a la redacció del projecte executiu que definirà les reformes del nou local, perquè pugui acollir el servei abans del seu trasllat definitiu a les futures instal·lacions que s'han de construir al solar que ocupava l'antiga fàbrica Bertrand i Serra.

L'adjudicació s'ha fet al despatx professional Sarrate-Juanola Arquitectura per un import de 7.078 euros, que ara haurà de redactar el projecte per a les obres de reforma interior i per a l'adequació de local, tenint en compte que actualment no reuneix les condicions necessàries. El projecte també definirà tots els elements arquitectònics, i també de l'àmbit de les instal·lacions elèctrica i tèrmica, de sanejament i de seguretat en cas d'incendi.

L'adequació d'aquest local, que l'Ajuntament ha llogat per un període de cinc anys, ha de dotar la Policia Local d'unes instal·lacions més aptes, modernes i operatives per al seu servei, tenint en compte que les actuals dependències ubicades a la plaça de la Vila s'han fet velles i han quedat obsoletes.

El lloguer s'ha fet per a cinc anys perquè és el temps màxim de durada que es preveu que durin les obres de construcció de les instal·lacions definitives del solar de l'antiga fàbrica Bertrand i Serra. Per a aquesta obra, l'Ajuntament ja ha adjudicat la redacció de l'avantprojecte i del projecte bàsic tant de construcció de la futura comissaria com dels espais exteriors.