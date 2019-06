? Els Bombers fan uns 70 operatius de rescat cada any en què participen els gossos de la Unitat Canina, on hi ha un total de 15 guies. Són set professionals del cos, més el cap de unitat, i set bombers voluntaris. El responsable de la unitat, Jordi Riera, explica que es combinen perquè sempre hi hagi, com a mínim, un guia disponible per si han de fer una recerca.