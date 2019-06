«És injust que els oficis artesanals dels avantpassats caiguin en l'oblit»

Una de les parades de la Fira Medieval de Cardona captava l'atenció del públic. Els visitants observaven amb atenció com el terrassenc Franc Seira encunyava monedes calcant el mètode que es feia servir a l'edat mitjana. Ell i el seu pare volten per les fires medievals fent demostracions dels antics oficis i, a l'hora de presentar el taller de les monedes, utilitzen les monedes locals de l'indret on van.



Quin objectiu perseguiu quan recorreu les fires medievals de Catalunya per mostrar els oficis de l'edat mitjana?

Des de petit, soc un apassionat de la restauració i la conservació dels béns arqueològics. Juntament amb el meu pare, recorrem les fires per acostar la història al públic. Arran de la industrialització, es van perdre oficis artesanals i és injust que caiguin en l'oblit.

Quins són els oficis que presenteu a les fires?

Mostrem l'antic treball agrícola amb els molins de farina, un taller que sempre atrau els infants, perquè juguen amb els molins. Un altre dels oficis que recuperem és aquell que es dedica a la fabricació d'esclops. Aquest taller el fem amb molta il·lusió perquè forma part de la nostra herència familiar.

Quin és el procés de documentació que seguiu abans d'acudir a un poble?

Intentem incorporar elements locals de l'indret on anem als nostres tallers. En el cas de la Fira de Cardona, encunyem monedes de coure cardonines de l'any 1100.