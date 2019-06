El PSC avança cap a un acord per tornar a governar a Súria després de vuit anys

El PSC podria tancar un acord en les properes hores que li permetria recuperar el govern municipal a Súria després de vuit anys. Així ho ha confirmat a aquest diari l'alcaldable del partit en aquest Ajuntament, Albert Cobero, per bé que no ha volgut avançar amb quin soci s'estaria negociant fins que no es pugui confirmar al cent per cent un pacte.

El PSC va ser la força més votada i es va quedar a tres regidors de la majoria absoluta a les eleccions de diumenge passat. Per aconseguir-la en tindria prou amb un pacte a dues bandes amb ERC o bé amb el Grup Independent de Súria (GIIS), tenint en compte que totes dues forces van obtenir tres regidors cadascuna i sumarien majoria absoluta amb els quatre regidors socialistes en un ajuntament de tretze. Cobero explicava ahir a aquest diari que el partit manté negociacions amb la resta de forces des de dimarts passat, «i tot apunta que governarem en coalició», que és l'opció preferible per als socialistes, davant de la possibilitat que també tindrien d'intentar governar sols. Una nova reunió prevista per a aquest vespre podria ser decisiva de cara a segellar la futura governabilitat del municipi liderada pel PSC.

A banda d'aquestes tres formacions, els resultats de diumenge passat van donar dos representants a Alternativa Independent per Súria (AiS), i un a Junts per Súria, que ha liderat el govern municipal els darrers vuit anys però la patacada de diumenge li ha fet perdre cinc dels sis regidors que tenia. El PSC també podria tibar d'AiS i de Junts per Súria per sumar majoria, però en aquest cas els necessita a tots dos. Això fa l'acord menys factible, i tot apunta que finalment hi haurà un pacte bipartit, o bé amb ERC o bé amb el GIIS.

El PSC en l'era post Julián

El PSC ha doblat el nombre de regidors en les darreres eleccions després de la davallada que arrossegava des del 2003 i que s'anava agreujant cada quatre anys fins al punt que el 2011 va perdre l'alcaldia. L'havia tinguda durant quatre mandats consecutius (des del 1995), amb Antoni Julián al capdavant, que en el seu últim mandat com a alcalde va governar en coalició amb ERC i els independents GPS. Pel que fa als comicis de diumenge passat, Julián tancava la llista com a número tretze, i el substituïa Albert Cobero, que ha tornat a millorar resultats i amb tota probabilitat es convertirà en el nou alcalde de Súria. Graduat en Ciències Polítiques i de Gestió Pública, actualment treballa al departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, i ja és regidor de l'oposició a l'Ajuntament surienc.

El retorn del PSC al capdavant del govern de Súria trencarà amb vuit anys de lideratge convergent, a mans de l'actual alcalde Josep Maria Canudas, que no s'ha tornat a presentar. Al seu lloc ho ha fet Montserrat Juncadella, que serà l'única representant de Junts per Súria al consistori en aquest mandat. El 2011, el partit de Canudas (que aleshores es presentava amb les sigles de CiU), va pactar un govern tripartit amb AiS i amb ERC, mentre que en el mandat que ara s'acaba només li ha calgut el suport de l'únic regidor d'ERC.