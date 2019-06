El rastre del passat medieval al centre històric de Cardona es realça a la fira

Els bufons van passejar-se per la Fira Medieval de Cardona amb la intenció d'animar els carrers del nucli antic

Els bufons van passejar-se per la Fira Medieval de Cardona amb la intenció d'animar els carrers del nucli antic fotografies: oscar bayona

«Un grapat de sal al palmell de la mà pot encabir la història de Cardona. A través seu, s'explica la vida que s'esdevenia pels carrers de la vila durant l'època medieval», explicava el guia turístic de la Fundació Cardona Històrica, Àlex Tripiana, dirigint-se als participants d'una visita guiada pel centre històric de Cardona. La ruta s'emmarcava dins la Fira Medieval, que es va allargar fins ahir. La proposta cultural va recórrer els carrers laberíntics del barri vell per conèixer el rastre que l'època medieval va deixar en aquesta part del poble, un patrimoni que sovint passa desapercebut.

Un dels elements que traslladen a l'època medieval és l'escultura de Josep Maria Subirachs situada a la plaça de la Fira, on es va iniciar la ruta. L'obra artística que perfila la silueta d'un home sobre un cavall s'ha convertit en un element de joc per als infants que s'hi enfilen. Però al darrere d'aquesta figura s'amaga un personatge clau per a la història de Cardona. «L'obra està dedicada a Borell II, la persona que va lliurar la Carta de Poblament de Cardona l'any 986, que atorgava als vilatans el dret a arrencar sal els dijous», apuntava Tripiana. Un facsímil d'aquesta carta es conserva al Centre Cardona Medieval.

Els participants en la ruta es van endinsar al carrer de la Fira, ple de parades i banderoles que penjaven entre façana i façana. Enmig dels visitants, un grup de bufons avançaven fent malabars, pedalant en bicicletes o caminant sobre una pilota. Reforçar l'ambient al carrer era un dels propòsits del certamen d'enguany, que va incloure passades de música medieval i rues d'éssers fantàstics.

Alguns participants de la fira disfressats amb túniques medievals passaven per davant la casa gòtica, situada al carrer de la Fira, on van viure les famílies Mas i Salavert. Amb les finestres empolsinades, «aquest edifici passa desapercebut i sembla inimaginable que a dins s'hi amagui un claustre gòtic», apuntava Àlex Tripiana.

El guia els va fer avançar fins a la plaça de Santa Eulàlia, on es van descobrir restes de la carnisseria Crestó del segle XIV, l'espai porxat o l'antic Hospital de Pobres i Pelegrins fundat el segle XI. Els participants també van entrar a la capella de Santa Eulàlia, de l'any 1348. Allà dins, Tripiana els va explicar l'arribada de la pesta negra al poble, i l'existència i el declivi de la comunitat jueva. Segles després, la plaça esdevé un espai neuràlgic de la Fira Medieval. Dissabte al matí s'hi va oferir un espectacle de titelles per als infants que relatava la llegenda del Pont del Diable. En aquesta edició, les activitats adreçades a difondre la història entre el públic infantil es van incrementar.

«Donar a conèixer el patrimoni de Cardona que passa més desapercebut ha de ser un dels eixos de la fira», apuntava Tripiana. Detallava que enguany els alumnes de la Vedruna de Cardona van protagonitzar una ruta on explicaven la història dels arcs presents al poble. L'alcalde en funcions, Ferran Estruch, remarcava que intentar potenciar el patrimoni medieval del nucli antic podria ser un dels propòsits futurs de la fira.