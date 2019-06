Manresa tindrà 70 pisos residencials per a gent gran al costat de l'Anònima

Una setantena de pisos de lloguer per a gent gran amb servei les 24 hores del dia a tocar de l'Anònima, al Centre Històric de Manresa. Un model residencial inèdit a la capital del Bages pensat per a persones que no estan prou bé per viure soles ni prou malament per entrar a viure en una residència. És el que permetrà l'acord a què han arribat la Fundació IBAM (Institució Benèfica Assistencial Manresana), propietària de la residència Mont Blanc de Manresa, i la companyia elèctrica Endesa. Demà al matí el signaran.

Segons l'acord entre la Fundació IBAM i Endesa, la primera adquirirà més de 3.000 m2 destinats a sòl privat que té la companyia elèctrica al costat de l'Anònima. La fundació hi farà pisos per a gent gran, que funcionaran amb un model d'atenció que s'estrenarà a la capital del Bages, tal com ha confirmat Joan Maria Estany, president del patronat de la fundació.



El precedent

El novembre passat, Regió7 va informar que un acord entre Endesa i l'Ajuntament permetria guanyar espai públic a l'entorn de l'Anònima, edifici que Endesa va cedir a l'Ajuntament el 2014, quan va marxar a la Catalana. En el pla urbanístic actual, a l'entorn de la fàbrica hi havia previst construir-hi tres blocs de pisos. Després d'un any i mig de feina i de 17 propostes, aquesta idea va canviar el novembre. De preveure tres blocs es va passar a un amb un gran local comercial als baixos i un aparcament subterrani, mentre que la resta passava a ser espai públic. Per fer-ho possible, Endesa va cedir a l'Ajuntament dues finques, i el consistori n'hi va vendre una i li hauria de pagar 265.000 euros, dels quals va fer la paga i senyal el gener (15.000 euros).

En resum, de 9.000 m2 de sostre edificable es va passar a 5.500 (els que construïrà la Fundació IBAM) i d'una superfície d'us públic de 3.300, a 4.500. L'acord va suposar modificar el pla urbanístic actual, un procés, llarg, que va fer la primera passa endavant al ple municipal del gener, amb l'aprovació inicial. La provisional es va aprovar el març i la definitiva ja depèn de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central.

El nou capítol d'aquesta operació arriba ara amb l'adquisició per part de la Fundació IBAM de més de 3.000 m2 de sòl privat a Endesa, que, segons Estany, «ens ha fet un molt bon tracte». No ha concretat la quantitat per no trencar el pacte de confidencialitat.

Dels més de 3.000 m2 que inclou la finca que dona al carrer de Sant Salvador, 2.000 passaran a formar part de la plaça pública que preveu fer-hi l'Ajuntament i en els 1.000 restants es contruïran 5.500 m2 d'habitatges per a gent gran, seguint un model que reproduïrà el que ja funciona a Igualada (els residencials Viu B1 i Viu B2), informa Estany. Es tracta de fer una setantena de pisos de lloguer, la majoria per a una o dues persones (i quatre o cinc comptats són pensant en pares amb fills amb alguna dicapacitat dels quals s'han de fer càrrec), que disposaran de servei les 24 hores del dia: fer-los la compra, portar-los al metge, gestionar-los la medicació, etc. Els 5.500 m2 construïts també inclouran als baixos un servei de bar i restaurant i un súper per als residents i el barri, i espais comuns per als residents per fer-hi gimnàstica i activitats de lleure.



140 places de pàrquing

Com ja es va explicar al seu dia, a sota de l'edificació hi haurà un aparcament subterrani de rotació d'una planta (inicialment) amb cabuda per a 140 places i que ocuparà els 3.000 m2 de la finca.