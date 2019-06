Montserrat incorpora com a monjo un antic executiu de multinacionals

La comunitat de Montserrat incorporarà diumenge vinent un nou monjo. Durant la missa conventual, el monjo Pau Valls signarà el seu compromís definitiu amb la comunitat benedictina i serà consagrat. A la cerimònia, que presidirà l'abat Josep M. Soler, hi assistiran els monjos de la comunitat i els escolans, a més dels familiars i amics del profés solemne.

Pau (David) Valls i Gonzálvez va néixer a Barcelona el 20 de gener de 1962 en el si d'una família cristiana. L'educació rebuda a casa i la formació en els valors de la seva escolarització marista i, en el lleure, de l'escoltisme, van dur-lo a una implicació creixent en diferents activitats de voluntariat. Això va fructificar en una joventut compromesa en moviments socials, culturals i polítics. Estudiant de Filosofia a la Universitat de Barcelona, paulatinament va anar abandonant les seves creences religioses mentre s'integrava a la vida professional en detriment d'una vida que li hauria agradat que fos més intensa intel·lectualment i cultural.

Segons detalla una nota publicada per la comunitat, Pau Valls va viure un moment professional molt exitós: com a executiu, sobretot, en dues multinacionals de renom. Però el suposat èxit professional no es veia correspost a nivell de creixement personal. Davant la crisi vital i de valors que va patir va viure una "conversió guaridora", que el va portar "a escoltar la crida de Déu i voler seguir radicalment el camí assenyalat pel seu Fill Jesús, el Crist". Va ser a l'hostatgeria del monestir, de la mà d'una persona que el va ajudar a trobar la tranquil·litat que demanava el seu esperit, que va fer possible la seva "cura vital" i, molt especialment, el seu "retrobament amb la fe abandonada"; una fe que es va acabar de madurar en els successius recessos que realitzava a Montserrat. "Ara dono gràcies a la Misericòrdia de Déu, que m'obre la vida a cercar-lo per intentar esdevenir un home seu, un "home de Déu", afirma el Pau Valls.

Per a Valls, la vida monàstica és "l'opció concreta de viure des de la radicalitat del seguiment del Crist amb fe i esperança, tot practicant la caritat; en l'horitzó, l'entrega de la pròpia vida per amor". El futur profés solemne assegura ser feliç, actualment; i que allò que més felicitat et proporciona és "poder ser tu qui li ofereixes la teva ma al germà; la comunitat m'ha demostrat que tenir una mà fraterna que t'ajudi a aixecar-te et facilita el teu creixement". "Segueixo tenint massa pecats –assegura-, però ara sóc conscient de la immensa misericòrdia de Déu".