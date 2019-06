Residents de l'ICS Catalunya Central avaluen la salut sexual de dones amb menopausa

Un equip de residents que acaben la seva formació al Servei d'Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès de l'ICS Catalunya Central ha presentat un estudi sobre l'avaluació de la salut sexual de les dones durant la menopausa. Aquest estudi permetria obrir una nova via de recerca, inèdita fins ara al territori, que pot ser útil als professionals d'atenció primària a l'hora d'atendre de manera òptima les dones durant aquesta etapa.

De l'estudi, elaborat als Equips d'Atenció Primària Súria i Sagrada Família de Manresa a partir d'enquestes a usuàries d'entre 50 i 60 anys, se'n desprèn que la majoria de les dones veuen minvada la qualitat de la seva vida sexual amb l'arribada del climateri i la menopausa. A més, moltes d'elles no consulten el seu equip d'atenció primària per exposar els problemes que presenten, entre els quals esmenten principalment la disminució del desig sexual o l'aparició de dolor en el moment de mantenir relacions.

Aquest treball, que actualment no compta amb una mostra de població suficientment àmplia per extreure'n conclusions definitives, pot ser un estímul per als professionals de l'atenció primària (d'infermeria, de medicina de família i llevadoria) per millorar l'atenció a les dones en l'etapa de la menopausa des d'un punt de vista integral, que permeti tractar qualsevol tipus d'afecció o problemàtica relacionada amb el climateri i la menopausa.