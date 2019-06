Montserrat incorpora com a monjo un antic executiu d'empreses multinacionals

La comunitat de Montserrat incorporarà diumenge vinent un nou monjo. Durant la missa conventual, el monjo Pau Valls signarà el seu compromís definitiu amb la comunitat benedictina i serà consagrat. A la cerimònia, que presidirà l'abat Josep Maria Soler, hi assistiran els monjos de la comunitat i els escolans, a més dels familiars i els amics del profés solemne. Pau (David) Valls i Gonzálvez va néixer a Barcelona el 20 de gener del 1962 en el si d'una família cristiana.

Segons detalla una nota publicada per la comunitat, Pau Valls va viure un moment professional de molt èxit: com a executiu, sobretot, en dues multinacionals de renom. Però el suposat èxit professional no es veia correspost amb creixement personal. Davant la crisi vital i de valors que va experimentar, va viure una «conversió guaridora». Va ser a l'hostatgeria del monestir, guiat per una persona que el va ajudar a «trobar la tranquil·litat que demanava el seu esperit».