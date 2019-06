Navarcles ja té a punt el projecte per a la nova rotonda a l'entrada del poble

Una imatge de la zona on es construirà la futura rotonda

Una imatge de la zona on es construirà la futura rotonda

L'Ajuntament de Navarcles ja té sobre la taula el projecte de construcció de la nova rotonda a la BV-1221, que ha d'ordenar el trànsit al nucli per la carretera de Manresa a l'altura de la plaça Doctor Fleming, a la zona del Baviera. Es tracta d'un accés complicat per la confluència en un mateix punt dels carrers Doctor Artigalà, Manresa i Balmes i del passeig Àngel Vivó, indret on circulen una mitjana de 10.041 vehicles diaris.

El projecte preveu una rotonda d'un diàmetre exterior de 26 metres, amb una gorgera de 2,5 metres i cinc accessos. Té un pressupost de 676.010 euros i, un cop comencin els treballs, tindran un termini d'execució de vuit mesos.