El PSC tanca un acord amb el Grup Independent de Súria i recuperarà l'alcaldia després de vuit anys

El PSC ha tancat un pacte amb el Grup Independent de Súria (GIIS) perquè els socialistes tornin a governar després de vuit anys a l'oposició en aquest ajuntament. Unes negociacions que Regio7 ja va avançar fa uns dies i que finalment han donat el seus fruits. En les passades eleccions del 26-M, el PSC va ser la força més votada i va obtenir quatre regidors, el doble dels que tenia. De la seva banda, GIIS va obtenir tres regidors. D'aquesta manera, PSC i GIIS sumaran majoria absoluta en un ajuntament de tretze regidors. El jove socialista Albert Coberó, de 29 anys, serà escollit alcalde. Coberó ha explicat que la coalició treballarà per la millora de les instal·lacions de Súria, els seus carrers i per fer més pròxim l'Ajuntament. El PSC no governa a Súria des de l'any 2011, quan va perdre l'alcaldia que havia mantingut durant quatre mandats consecutius amb Antoni Julián al capdavant.

El retorn del PSC al capdavant del govern de Súria trencarà amb vuit anys de lideratge convergent, a mans de l'actual alcalde en funcions Josep Maria Canudas, que no s'ha tornat a presentar. L'ha substituït Montserrat Juncadella, que serà l'única representant de Junts per Súria al consistori en aquest mandat, ja que el 26-M només va obtenir un regidor. Pel que fa a la resta de candidatures, ERC en va obtenir tres regidors i Alternativa Independent de Súria dos.