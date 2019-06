Educació es manté amb la decisió de suprimir una línia de P3 a Sant Fruitós

La conselleria d'Eduació de la Generalitat es ratifica en la decisió -comunicada fa una setmana- d'eliminar de cara al curs que ve una de les tres línies de P3 que hi ha a les escoles públiques de Sant Fruitós. En concret, una de les dues que hi ha a la Monsenyor Gibert. Tanmateix, el departament es mostra obert a tornar a desdoblar si, al llarg d'aquest mateix curs, s'arribés a produir un increment de les inscripcions que situés el nombre d'alumnes d'aquest primer nivell per damunt de les ratios establertes.

Així els ho han traslladat representants de la delegació del departament a la Catalunya Central -amb la directora territorial, Dolors Collell, al capdavant- a membres de l'AMPA del centre amb qui aquest dijous van tenir una primera trobada (a la qual també van assistir membres de la direcció del centre).

Segons van explicar fonts del departament després de la reunió, Eduació va argumentar i reiterar que el nombre de preinscripcions actuals són de 28 alumnes a l'escola Monsenyor Gibert i 20 a la del Pla del Puig (que ja és d'una sola línia) i que l'oferta de places públiques al municipi és de 50, amb la qual cosa encara en quedarien de disponibles. La mesura que, amb aquestes dades, emprendrà el departament és la de tralladar tres de les inscripcions de la Monsenyor Gibert al Pla del Puig, de manera que la primera quedi amb 25 i la segona amb 23.

Des que es va conèixer la intenció del departament, les AMPA dels dos centres i també la de l'escola bressol l'Olivera s'han mobilitzat i han expressat la seva preocupació perquè afirmen que Sant Fruitós té habitualment una matrícula viva (alumnes que s'incorporen a mig curs) important, i que l'oferta quedarà molt limitada i es podrien saturar les aules durant l'any. El compromís que els va traslladar el departament ahir va ser que, si aquesta situació es produïa, es faria el desdoblament.

A la sortida de la reunió d'ahir a la tarda, els representants de l'AMPA lamentaven amb certa resignació que la Generalitat no es mogui dels seus barems i exposaven que «s'ha de tenir present que hi ha famílies d'aquests nens i nenes que començaran P3 que s'han preinscrit a l'escola Monsenyor Gibert perquè comptaven que tenia dues línies i que no estava massificada, i ara es troben que no és així».

Al llarg dels darrers dies, les AMPA de les dues escoles han portat a terme diverses iniciatives reivindicatives i de protesta, com ara una concentració (dijous i divendres de la setmana passada) davant de les dues escoles públiques i un enviament de cartes de les famílies al departament reclamant que no es faci la supressió.