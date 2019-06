La Festa Major de Santpedor estrenarà un nou bou de foc

La reconeguda trompetista santpedorenca Mireia Farrés obrirà avui la Festa Major de Santpedor amb el pregó institucional. L'acte, que es farà a 2/4 de 8 del vespre a la capella de Sant Andreu, inaugurarà la festa d'enguany, que s'allargarà fins dilluns vinent. La celebració inclourà les tradicionals penyes i activitats com les vaquetes i la matinal de cultura popular, i hi haurà algunes novetats com l'estrena d'un nou bou de foc.

Demà al vespre es donarà el tret de sortida oficial a la festa major amb l'entrada de penyes i colles a la plaça Gran, on hi haurà l'actuació dels Castellers de Santpedor, la ballada de la colla bastonera Picarols, la Colla Gegantera i l'actuació dels Bous de foc amb l'entrena del nou Bou Brufat, una imatge inspirada en un antic bou fet de llauna que «brufava», escampava piules i coets per les enramades al segle XVIII. També demà es farà la flashmob i la tercera encassacada del Timbaler. Tot seguit, hi haurà una cercavila fins al recinte de penyes i festa a Cal Llovet.

Ja dissabte, a la plaça de la Generalitat, hi haurà l'espai familiar amb dinar popular i activitats durant tot el dia. A les 7 de la tarda es faran les tradicionals vaquetes, organitzades amb la col·laboració dels Amics del Correbous, a la zona de la plaça del Sindicat, que es podran veure de nou el diumenge a les 8 del matí i a les 7 de la tarda.

Entre les activitats previstes per al diumenge destaca la matinal de cultura popular amb la participació dels Bastoners de Santpedor, la colla sardanista Aires d'Or, els Castellers de Santpedor, els Bous de Foc i els Geganters i Grallers de Santpedor. El recorregut començarà a les 12 del migdia a la plaça de l'església i acabarà a la plaça Gran amb un vermut.

Actuacions com la de Santi Arisa i els Lakatans i concerts i balls amb orquestres com la Rosaleda i la Selvatana, espectacles infantils, sardanes i havaneres són altres de les activitats previstes en el programa de la Festa Major de Santpedor durant aquest cinc dies.