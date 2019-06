El socialista Albert Coberó serà el nou alcalde de Súria, amb el suport del GIIS

El PSC tornarà a governar a l'Ajuntament de Súria després de vuit anys. Els socialistes, que van ser la llista més votada a les eleccions del 26 de maig en aquest municipi amb quatre regidors, han tancat un acord amb el Grup Independent de Súria (GIIS), que en té tres, i si no hi ha cap imprevist, això permetrà formar un govern de majoria absoluta amb Albert Coberó d'alcalde.

Aquest pacte, amb què el PSC feia dies que treballava per mirar de formar una majoria estable –vegeu Regió7 de dimarts–, canviarà les tornes al consistori perquè deixarà a l'oposició Junts per Súria, ERC i Alternativa Independent per Súria (aiS), que han governat els darrers vuit anys en coalició amb Josep Maria Canudas d'alcalde. L'entesa entre el PSC i el GIIS va més enllà d'haver compartit dos mandats a l'oposició, perquè també han trobat afinitat «entre dos programes de govern molt semblants», explicava ahir a aquest diari el líder socialista i futur alcalde, Albert Coberó.

A la resta de forces «els donarem la mà» per col·laborar en el dia a dia, apunta Coberó, i confia que hi haurà bona entesa fins al punt d'incorporar «propostes beneficioses per al poble» que puguin arribar des de l'oposició. Tanmateix, entén que «Súria volia un canvi», que es traduirà en la tornada del PSC al govern municipal que va perdre el 2011. L'havia encapçalat 16 anys seguits, tots ells sota el lideratge de l'exalcalde Antoni Julián.



Sala polivalent i biblioteca noves

PSC i GIIS ara prepararan el traspàs de regidories amb l'actual govern i amb l'alcalde Canudas, a qui Coberó agraeix «la bona predisposició» que diu que ha mostrat fins ara per al relleu. Un cop s'hagi constituït l'Ajuntament i s'hagi encetat el nou mandat, a partir del 15 de juny, s'anirà desenvolupant el programa que, entre altres coses, inclou una nova sala polivalent i una nova biblioteca a l'entorn de l'antic cinema Califòrnia.

Més enllà de la renovació dels equipaments, el futur govern de Súria considerarà prioritari «el manteniment i la millora de la via pública», i també «de la comunicació entre l'Ajuntament i les associacions i entitats veïnals», a banda de la gestió «del dia a dia», conclou Coberó.

L'oposició ara tindrà 3 regidors d'ERC, 2 de l'aiS i 1 de Junts per Súria, que n'ha perdut 5.