ERC de Santpedor s'assegura que tindrà l'alcaldia tot i haver perdut la majoria

La CUP de Santpedor ha descartat la possibilitat d'establir un pacte de govern amb Junts per Santpedor i Progrés Municipal, que seria l'única suma de formacions que donaria una majoria alternativa a ERC, que és la formació que va guanyar les eleccions i que ha governat al municipi durant els últims setze anys, però que a les eleccions del 26 de maig va perdre la majoria absoluta.

Els cupaires, que després dels comicis de fa 13 dies entren per primer cop al consistori, amb dos regidors, van decidir en assemblea tancar la porta a la possibilitat d'establir aliances amb Junts i amb els adscrits al PSC, decisió que automàticament suposa garantir que Esquerra mantindrà l'alcaldia en la figura de Xavier Codina (que ja ha estat batlle els dar-rers quatre anys), ja que no hi haurà cap altre candidat que reuneixi els suports suficients. Aniol Vila, cap de llista de la CUP, explica que, essencialment, el motiu que els ha portat a descartar aquesta triple aliança alternativa és «la gran distància ideològica amb el PSC, que per a nosaltres és ara mateix insuperable», tot i reconèixer que la Candidatura de Progrés, que ja ha tingut representació al municipi, «no s'ha destacat per fer una defensa a ultrança del que han expressat en altres llocs representants socialistes, però en definitiva formen part d'aquest ideari».

Les eleccions del 26 de maig van donar com a resultat a Santpedor un Ajuntament molt més repartit que el que hi ha hagut en l'anterior mandat. D'entrada, perquè hi han entrat dues formacions més que s'afegeixen a les tres que ja hi havia: la mateixa CUP, que ha aconseguit dos regidors en la seva estrena, i En Comú Podem, que n'ha tret un.

Dels que ja formaven part d'aquest consistori, que consta d'un total de 13 regidors, Esquerra Republicana ha caigut dels 8, que els atorgava una majoria absoluta folgada, als 5, que els deixa lluny; mentre que Junts per Santpedor (abans com a CiU) i la Candidatura de Progrés s'han quedat exactament amb els que tenien, 3 i 2, respectivament.

Per tant, si la CUP descarta aquestes aliances no hi ha cap altra suma possible que fos alternativa als republicans. Ara, amb l'alcaldia virtualment assegurada, caldrà veure quina fórmula troba ERC per governar. És a dir, si troben un aliat que els faciliti un govern ampli i estable, o si opten per exercir en minoria.

Les opcions serien diverses, ja que sumen majoria tant amb Junts per Santpedor, com amb la Candidatura de Progrés, com amb la mateixa CUP. De fet, el que no van concretar els cupaires en l'assemblea és si la seva posició serà la d'establir un pacte amb Esquerra per governar o quedar-se a l'oposició.

Vila subratlla els «molt bons» resultats obtinguts per la CUP, tenint en compte que era el primer cop que es presentaven en unes eleccions municipals a Santpedor, perquè han sumat d'entrada dos regidors i han esdevingut tercera força, «perquè els 648 vots i el 16,24% és el millor resultat que la CUP ha tingut al municipi en totes les eleccions» i perquè la seva entrada ha «ajudat a evitar una nova majoria absoluta».