El castell de Súria estrena aquest diumenge la recuperació d'un espai històric

El castell de Súria estrenarà aquest diumenge l'espai recuperat del Clos del Castell, després de les obres de descoberta i restauració que s'hi han portat a terme. La recuperació d'aquest espai ha estat impulsada pel consistori amb l'objectiu d'avançar en la valoració patrimonial i turística del Poble Vell. En el futur, i després de properes fases d'obra, s'hi crearan nous circuits de visita i es millorarà la connectivitat entre el castell i l'església del Roser.

Les obres han fet possible la reobertura de l'antic portal del castell, tapiat des de fa més de 150 anys, i adequar la coberta de la nau nord de l'església del Roser, que ha estat transformada en un terrat visitable des de l'actual accés al castell fins a l'altura de l'absis del temple. També s'hi ha generat dues mirandes panoràmiques, fins ara desconegudes.

D'altra banda, gràcies a aquesta actuació han estat reconstruïdes parts malmeses d'alguns contraforts de l'església i s'hi han renovat les conduccions d'aigües de bona part de la coberta. El pressupost total de les obres ha estat de 107.903,63 euros, IVA inclòs. La seva presentació es farà en el marc del concert i les activitats del Festival Espurnes Barroques.

El projecte va ser dut a terme pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació a instàncies de l'Ajuntament, i acceptat per la parròquia de Súria i el bisbat de Solsona com a institucions titulars de l'església del Roser. La idea de recuperar el pas i la connectivitat entre el castell i l'església, així com també la reobertura de la portalada antiga del castell, ja formava part d'un estudi previ elaborat l'any 2005.