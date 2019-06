La Diputació fa millores al tram urbà de la carretera de Talamanca, a Navarcles

La Diputació de Barcelona inicia aquests dies les obres de millora del drenatge de la travessera de Navarcles (el traçat urbà de la carretera de Talamanca, la BV-1221) i la construcció d'un nou pas de vianants en el tram que es correspon amb la confluència amb el passeig Cervantes de Navarcles.

En el decurs de la intervenció, que té un pressupost d'adjudicació de 20.842 euros i un termini d'execució de dos mesos i mig, es regularà el trànsit de vehicles amb pas alternatiu mitjançant personal, només quan es requereixi.

Els objectius de l'actuació són la millora de les condicions de seguretat del tram de via. D'una banda, actuant sobre el drenatge i, de l'altra, reduint la velocitat de circulació dels vehicles i millorant la permeabilitat de la travessera a l'altura del punt quilomètric 34,300, on es detecta una necessitat de creuament, que no està resolt actualment. Les obres inclouen la millora dels embornals existents i la construcció de sis de nous així com la implementació d'un nou pas de vianants a l'altura del PK 34,300 i un reductor de velocitat dels vehicles.