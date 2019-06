El resultat d'una enquesta a unes 400 dones de totes les edats

? La base del treball de final de grau que han fet les bagenques estudiants de Comunicació Audiovisual Núria Ubach i Anna Leal, i que ha donat lloc a l'exposició Sexualitat silenciada, ha estat una enquesta a unes 400 dones de totes les edats.

La mostra resultant consta de fotografies i d'una part sonora on, a través d'uns codis QR, es poden sentir algunes de les respostes de les participants a l'enquesta que posen veu a qüestions com si s'han sentit pressionades per perdre la virginitat, si s'han sentit malament per masturbar-se, o bé si s'han atabalat mai durant una relació sexual.

L'exposició convida també els espectadors a reflexionar sobre el tema i deixar un comentari, tant al lavabo d'homes com al de dones. En aquest sentit, Núria Ubach considera que «sense l'exposició no haguéssim obtingut realment el que volíem, perquè al final l'interessant han estat les reflexions de la gent». Reconeix que «hi ha un canvi abismal» entre els comentaris dels homes i els de les dones i «es veu la feina que encara queda per fer». Això els ha despertat la curiositat per saber «com viuen els homes la sexualitat en una societat tan patriarcal on també tenen alguns tabús». S'ho anoten per a un futur, però de moment la intenció de les autores és traslladar l'exposició al Bages.