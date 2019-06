El cementiri d'Artés inaugura l'espai per recordar els nadons que neixen morts

El cementiri d'Artés va inaugurar ahir a la tarda L'Arbre dels Records, un espai a càrrec de l'associació Little Stars que té com a objectiu crear un lloc de trobada de totes aquelles famílies que han hagut de patir la mort durant l'embaràs dels seus fills.

Marc Solanelles, fundador de l'associació, va explicar durant l'acte que l'arbre que dona nom al projecte és un petit ametller plantat en aquest espai del cementiri, ja que és una espècie que tarda nou mesos a fer el seu fruit i que, a més, històricament ha estat símbol d'alegria, felicitat i protecció. Un ametller que tots els pares «podran veure créixer, cosa que no han pogut veure a fer els seus infants».

Al costat de l'ametller també s'hi ha posat una placa de commemoració on hi ha el lema de l'associació «No cal que sigui fosc per veure petites estrelles». Així doncs, es tracta d'un espai obert a tothom i on els pares puguin recordar, plorar i parlar dels bebès que mai no podran veure créixer.

Estadísticament, un de cada quatre embarassos que comencen no acaben amb un bebè en vida. A més, a molts pares ni tan sols se'ls dona la possibilitat de veure'ls i dir-los l'últim adeu.

Des de les associacions critiquen la falta de regulació que hi ha als hospitals. Ruth Hurtado, presidenta de Little Stars, declara que l'associació està lluitant perquè el procés no sigui tan burocràtic, que hi pugui haver un servei d'acompanyament i de suport a les famílies ja que, «en molts casos i en funció del lloc, no et donen el dret ni a saber què en fan del cos del teu fill», va explicar Hurtado.

Seguidament, va prendre la paraula Noèlia Sánchez, treballadora social i doula de dol per l'associació Cor a Cor en honor de la seva filla Cora, la qual va néixer sense vida. Va encoratjar totes les famílies que estan passant per aquest procés, i els va dir que no estan soles, i que és gràcies a aquestes associacions que els pares i mares tenen l'oportunitat de descobrir-ho.

Des de l'any 2011, explica Sánchez, existeix una llei que dona dret a tota família a veure el nadó que ha mort i a decidir què volen fer del seu cos. Malgrat tot, hi ha molts hospitals que no coneixen l'existència d'aquesta llei i no donen aquest dret als pares. «Tot i que cada vegada hi ha professionals més formats, cal equips especialitzats perquè no hagin de ser els pares els que hagin de reclamar per vies legals els seus fills que han tingut una mort intrauterina.

L'acte es va acabar amb un llançament de globus blancs on cada persona present va poder lligar-hi una estrella de paper amb un missatge dedicat a fills, parents o coneguts que hagin passat per aquesta situació.

Des de les associacions segueixen lluitant per la visibilització i la creació de més espais com aquest.