Les vaquetes de Santpedor omplen la plaça malgrat el seu futur incert

Les vaquetes continuen sent un dels actes estrella de la Festa Major de Santpedor malgrat la incertesa que es viu al poble sobre el seu futur. Tot i la crítica d'una part de la població a aquest acte que es va fer palesa amb la recollida fa dos anys de més de mil firmes i la predisposició d'alguns partits polítics del poble a organitzar un referèndum sobre el seu futur, l'ambient familiar va ser predominant durant les vaquetes de dissabte i les d'ahir a la tarda.

Gent de totes les edats es va congregar a la plaça del Sindicat per veure un any més com els joves de les penyes esquivaven les escomeses de les vaquetes. La jornada d'ahir diumenge va començar amb «L'encierro de Santpedrín» a les 7.30 h i les posteriors vaquetes matinals, que no van aconseguir congregar gaires participants. Això va canviar a la tarda, on molts joves es van animar a entrar a la plaça per intentar agafar el pernil que la presidia.

Deixant de banda les enganxades que van rebre alguns dels joves, es va viure un moment tens quan un dels animals no estava disposat a entrar al camió un cop havia sortit a la plaça. Finalment, amb l'ajuda d'alguns membres de les colles, que van rebre algun cop de la vaqueta, els organitzadors van aconseguir fer-la entrar.



L'espai familiar, un dels grans èxits d'aquesta edició

Una de les novetats de la Festa Major d'enguany va ser l'espai familiar de la plaça Generalitat que es va viure dissabte passat. Unes 100 persones van gaudir d'activitats dirigides als més petits, jocs d'aigua, dinar popular i el concert de Petra Strogonoff i Irish Music.

I és que la música ha acompanyat els veïns de Santpedor durant tota la festa major. La trompetista santpedorenca Mireia Farrés va ser l'encarregada de fer el pregó institucional tot combinant paraula i trompeta. A més a més, la xaranga Kriptonita ha guiat l'ànima de la festa major, les penyes, per tot el poble durant un cap de setmana on el bon ambient i la festa han estat la tendència dominant.