Alícia acollirà la jornada prèvia d'un congrés internacional sobre alimentació

La Fundació Alícia, juntament amb l'Observatori de l'Alimentació Odela de la Universitat de Barcelona, impulsen el V Congrés Internacional sobre alimentació que, enguany, se centra en la relació entre el patrimoni, el turisme i la sostenibilitat. Un conjunt de ponències, taules rodones i comunicacions que es duran a terme a La Pedrera el proper 19, 20 i 21 de juny i que tenen com a prèvia una jornada pràctica, el dia 18, a la Fundació Alícia.



Un dia abans de l'inici del Congrés, el dimarts 18 de juny, la Fundació Alícia acollirà un pre-congrés tècnic a Món Sant Benet en el qual es desenvoluparan tallers concrets i activitats de caràcter pràctic al voltant d'una de les especialitats del sistema R+D+i d'Alícia. El pre-congrés pretén ser un espai de transferència de coneixement i de debat sobre l'experiència de professionals dedicats a la gestió, creació i manteniment dels recursos patrimonials alimentaris. A través de casos concrets s'abordarà la complexitat del procés de patrimonialització que té com a objectiu fomentar, a partir d'activitats de turisme, oci i lleure, el desenvolupament territorial i la seva sostenibilitat.

Així, durant la jornada es realitzaran diferents sessions de treball pràctic al voltant de temes com la creació de productes turístics sostenibles a partir del patrimoni alimentari, l'anàlisi de com mengem, amb degustació inclosa, o un taller de creativitat sobre com donar suport a les petites empreses i/o artesans agroalimentaris. Totes les sessions emmarcades en la temàtica general del congrés.

La jornada inclou també un àpat, l'àpat Catalunya, vinculat a les tradicions gastronòmiques catalanes i als productes del territori amb un tast guiat en que es donaran a conèixer algunes particularitats sobre les seves menges.

L'Àpat Catalunya és un projecte que la Fundació Alícia ha desenvolupat amb PRODECA, promotora dels aliments catalans, de la Generalitat de Catalunya. La voluntat és generar un format d'àpats que expliquin la cuina i la cultura gastronòmica catalana a un públic estranger i que serveixen per promocionar els productes produïts al territori.



El V Congrés Internacional de Patrimonis Alimentaris a La Pedrera

Josep Roca, del celler de Can Roca serà l'encarregat d'inaugurar el congrés amb la conferència Geografia física i geografia humana. Sobre gastronomia i sostenibilitat . Una conferència inaugural plena d'intencions que anirà seguida d'una taula rodona sobre polítiques en favor de les cultures alimentàries amb la presència de membres d'universitats nacionals i internacionals com la URGN de Brasil, la Université de Toulouse Jean-Jaurès de França o la Taylor's University Lakeside Campus de Malasia.

Durant el congrés, que s'allargarà fins al divendres 21 de juny, es realitzaran més de 150 comunicacions orals sobre temes vinculats a l'eix temàtic del congrés i diverses taules rodones, entre les quals en destaca, per exemple, la de Qui, què i com es difonen i comuniquen els missatges de valorització del patrimoni alimentari, moderada pel director de la Fundació Alícia, Toni Massanés, o Polítiques públiques en favor de cultures alimentàries amb la participació del prestigiós sociòleg Jean-Pierre Poulain.

La inscripció al Congrés i Pre-Congrés i la informació completa de les intervencions pot consultar-se aquí: http://www.ub.edu/odela/es/v-congres-internacional-patrimonis-alimentaris-turismes-sostenibilitats/